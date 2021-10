Kümme viga, mis alustaja portfellile ankruks on

Ebaõnnestunud investeeringute puhul keelduvad investorid tihti aktsepteerimast, et võisid eksida. Ego ei luba tunnistada, et tegime vea. Selle kõige halvem väljund on ebaõnnestunud investeeringutesse raha juurde panemine. Raha ei pea tagasi teenima samade instrumentidega ja sama moodi nagu see kaotati. Maailm on pidevas muutuses ja sedasi ka võimalused turgudel. Langenud hind üksi ei tohiks kunagi olla ühegi investeerimisteesi alus.

Enamasti investor loodab “nulliga välja saada”. Ratsionaalselt vaadates ei ole turul sooja ega külma sellest hinnast, mida konkreetne investor investeeringusse sisenemisel väärtpaberi eest maksis. Kinnisidee nulliga välja saada on puhas psühholoogiline lõks ego paitamiseks, et vältida enda vigade tunnistamist. Mõistlik on ebaõnnestunud investeeringuid teadvustada ja panna ajaline piir, näiteks kui investeering ei hakka tööle 2-3 aasta jooksul, siis sellest väljuda. Kui kahjum tundub väga suur, siis võib võtta esimese hooga sisse pool kahjumit ja hiljem teise poole. Väikest kahjumit on lihtsam võtta kui suurt kahjumit.

Eri põhjustel ei õnnestu vähemalt kolmandik investeeringutest sedasi, nagu plaanitud. Maailm on pidevas muutuses ja nii ka ettevõtted portfellis. Erinevad riskistenaariumid võivad realiseeruda ja muuta mingite ettevõtete väljavaateid, ka jäädavalt. See on loomulik ja seetõttu on negatiivse tootlusega investeeringud portfelli paratamatu osa. Mida aga teha, kui ettevõte muutub justkui portfellis ankruks?

Enamasti tõmbavad börsid kõige rohkem investoreid ligi just peale suuremate liikumiste toimumist. Tihti on see aga hoopis turu lõppfaas. Turgudel kehtib klassikaline nõudluse ja pakkumise mudel. Kui turul on raha palju, siis tulevikutootlused on madalad, ja kui turul on raha vähe, siis on tulevikutootlused kõrged. Sa tahad osta oksjonilt kus on 100 müüjat ja 1 ostja, mitte vastupidi.

Tihti on investoritel soov osta odavaid ettevõtteid ja müüa kalleid. Tegelikkuses osutub see aga petlikuks. Odavad ettevõtted on enamasti põhjusega odavad ja head ettevõtted on üldjuhul põhjusega kallid. Head ettevõtted üllatavad sind oma majandustulemustega pea alati positiivselt, ületades ootusi. Halvad ettevõtted aga vastupidi valmistavad sulle oma tulemustega pidevalt pettumust. Ettevõtteid juhivad erinevad inimesed. Otsi hästi juhitud ettevõtteid ja ära lase neist kergekäeliselt lahti. Head ettevõtted muutuvad igas kriisis nõrgemate arvelt tugevamaks ja tulevad raskustest tugevamana välja.

Vaadates investeerimist aastakümnete kaupa, joonistub välja justkui muster, et iga kümnendi lõpus eeldatakse, et kõik jätkub täpselt sama moodi nagu kümnel eelneval aastal. Investorid arvavad, et tulevik on minevikuga sarnane! Vaadates aga põhjalikumalt, kuidas erinevad turusegmendid (toormed, väärismetallid, tehnoloogiasektor, arenguriigid, võlakirjad jms) muutuvad, siis joonistub välja hoopis vastupidine muster. Asjad, mis tunduvad enesestmõistetavana on turgudel tihti kõige petlikumad. Kõige raskema südamega tehtud investeeringud õnnestuvad enamasti kõige paremini ja vastupidi.

Turud justkui ongi depressiiv-maniakaalsed, kui aktsiate hinnad võivad teinekord aasta sees mitmekümne protsendi võrra kõikuda. Hinna liikumine on peamine emotsiooni allikas: kui hind tõuseb, siis justkui tahaks rohkem ja rohkem. Aga kui hinnad langevad, siis languse valu on kordades suurem kui tõusurõõm. Tahaks siis koos teistega müüa! Tegelikult aga peaks investor proovima turge vaadata emotsioonitult ja leppidagi, et turud käituvadki irratsionaalselt. Parem proovida seda hoopis enda kasuks tööle panna, kasutades kriise ostukohana.

Edukate fondijuhtide portfelle iseloomustab see, et neis on vähemalt üks väga edukas investeering, millel on lastud pika aja jooksul ilma segamata palju tõusta, lubades ajal ja liitintressil oma tööd teha. Statistiliselt ca 40-50% noteeritud ettevõtetest ei teeni investoritele raha või lõpetab pankrotis. Kõigest 6-7% ettevõtetest toovad enamuse turu tegelikust tootlusest. Müües need erandlikult head investeeringud ennatlikult, paneb investor end hea pikaajalise tootluse saavutamiseks keerulisse seisu.

8. Hirmul on suured silmad.

Öeldakse, et hirmul on suured silmad. See on eriti tõene finantsturgudel. On tõestatud, et investorid tunnevad kaotusvalu ligi kolm korda tugevamalt kui võidurõõmu. Aktsiaturgude osas võib mõelda, et seal tehakse tipud siis, kui viimane ostja on oma ostu sooritanud, ja põhjad siis, kui viimane müüja oma müügiga ühele poole saanud. On oluline teadvustada, et turu kõikumine on turgude loomulik osa, ning mitte olla see investor, kes ostab eufoorias ja müüb paanikas.

9. Oma kodutöö ülehindamine

Eeskujuliku investorina pühendatakse tihtipeale palju tunde mõne kindla ettevõtte analüüsile ja uurimisele. Kuigi põhjalik analüüs on väga hea, siis tihtipeale võib pikk ja mahukas eeltöö ankurdada investori mõne ettevõtte külge ja tekitada silmaklapid turul toimuvate muudatuste suhtes. Investoril tekib eeldus, et ressursimahukas eeltöö peab saama premeeritud, ning enam ei märgata (või ei soovita märgata), et algsed andmed on muutunud ning samad argumendid enam ei kehti.

10. „Ma olen keskmisest parem investor“ ehk soov turgu ajastada

Ola Svenssoni tehtud küsitluse tulemusena arvas 88% ameeriklastest, et nad on keskmist paremad autojuhid. 800,000 tuhande keskkooliõpilase seas läbi viidud uuringus arvas aga vaid 1% õpilastest, et nende sotsiaalsed oskused on alla keskmise. Ülikoolide õppejõudude uuringus arvas aga 90%, et nad on keskmisest paremad õppejõud. Meile on justkui sisse kodeeritud, et hindame enda võimeid üle. Turgudel ei ole see teisiti. Kui analüüsida keskmiste investorite tootlusi turgudel, siis turgu ajastada proovivate investorite tootlused on mitmeid kordi kehvemad kui pikaajalistel investoritel. Ära lase emotsioonil endast võitu saada tipust ostes ja põhjas müües.