Jurist: võlgu võtavad inimesed, kelle igakuine sissetulek ei võimalda osta seda, mida nad tegelikult ka vajavad

HUGO.legal jurist Merike Roosilehe sõnul ei võta enamik neist laenu mugavusteenuse- või kauba tarbimiseks – võlarattasse satub üha enam inimesi, kelle igakuine sissetulek ei võimalda osta või tarbida seda, mida nad tegelikult ka vajavad.

Roosileht tõdeb, et enamjaolt on võlaringi sattunud inimesed madala sissetulekuga ning puudulike õigusteadmistega, mistõttu suur osa neist tasub ka alusetuid ning aegunud nõudeid. "On oluline meeles pidada, et lepingust tulenevad nõuded aeguvad kolme aastaga ning maksimaalne viivise määr on 0,06% tasumata laenusummalt," kirjeldas ta.

Kuidas on sattunud niivõrd suur hulk inimesi laenuorjusesse?

Peamine vastus seisneb siin asjaolus, et kiirlaenu ettevõtted annavad laenu liialt kergekäeliselt ning omakasupüüdlikult – ei kontrollita inimese maksevõimet ja sageli piisab üksnes kinnisvara olemasolust.

Roosileht kirjeldas, et kuna paljude inimeste igakuine madal sissetulek ei võimalda elada inimväärset elu, on nad mingil hetkel sunnitud laenu võtma elementaarsete vajaduste rahuldamiseks, näiteks ei suudeta tasuda eluaseme kulusid, elektri eest jäädakse võlgu ja kui elekter ähvardatakse välja lülitada, tuleb kiiresti leida vahendeid võlgnevuse tasumiseks.

"Siis aga tuleb lisaks eluaseme ja muude oluliste kulude kõrvalt hakata tasuma ka võetud laenukohustust ning kuna raha kõigele ei jagu ja tekivad taas võlgnevused, võetakse järgmisest kohast laen eelneva laenu tasumiseks. Ja nii see pall veerema läheb, kuni üks hetk avastatakse, et igakuiseid laenuosamakseid tuleb tasuda rohkem, kui seda igakuine sissetulek võimaldab tasuda. Tekib pankroti olukorrale viitav maksejõuetus, kuid seda ei saa lubada need, kelle eluase läheks pankrotivara hulka."

Jurist on näinud mitmeid juhtumeid, kus näiliselt väike laenusumma on lõpuks inimesed koduta jätnud, kuna järgnevad laenud vanade laenude katmiseks on võetud juba kinnisvara tagatisel ja kui siis laenu tasumine üle jõu käib, realiseeritaksegi inimese kodu võla katteks.