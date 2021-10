Algab Enefit Greeni aktsiate esmane avalik pakkumine

Pakkumise baasmahuks on kuni 115 miljonit eurot, mis koosneb uue lihtaktsia emiteerimisest mahus kuni 100 miljonit eurot ning olemasoleva lihtaktsia müümisest mahus kuni 15 miljonit eurot. Baasmahu raames pakutakse investoritele kuni 17,3% kõigist Enefit Greeni aktsiatest.

Enefit Greeni aktsiate pakkumisperiood algab 5. oktoobril 2021 kell 10.00 ja lõpeb 14. oktoobril 2021 kell 14.00. Pakkumise tulemused ja aktsiate jaotus on plaanis avalikustada 15. oktoobril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval ning aktsiatega börsil kauplemise esimeseks päevaks on kavandatud 21. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev.

Pakkumise hinnavahemik on 2,45 eurot kuni 3,15 eurot. Jaepakkumise raames esitatavad märkimiskorraldused tuleb esitada hinnaga, mis vastab hinnavahemiku kõrgemaile tasemele, s.o. 3,15 eurot aktsia kohta. Pakkumise lõplik hind määratakse kindlaks investorite nõudluse väljaselgitamise protsessi kaudu ja on ühesugune nii jaepakkumises kui ka institutsionaalses pakkumises osalevate investorite jaoks.