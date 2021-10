DelfinGroup maksab vähemalt pool kasumist kvartaalseks dividendiks

DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš ütles, et nende soov on tsementeerida Baltikumis mitte ainult kasvuaktsia, vaid ka dividendiaktsia staatus. „Nii mõnedki aktsiad Nasdaq Balti Tallinna börsil on saanud endale dividendiaktsia staatuse, seda eriti jaeinvestorite silmis. Teiste hulgas näiteks Tallinna Sadam, Tallinna Vesi ja Tallinna Kaubamaja. Samas meie soovime pakkuda investoritele kvartaalset dividendi, mille suurus on vähemalt 50 protsenti eelmise kvartali kasumist. Lisaks võime me pärast majandusaasta aruande kinnitamist maksta ka iga-aastast omanikutulu. Kokku maksame investoritele finantsaasta jooksul vähemalt 50 protsenti kasumist dividendideks,“ selgitas Ādmīdiņš, lisades, et näiteks eelmisel aastal ulatus dividendi suurus 77 protsendini kasumist.

Ta lisas, et kvartaalsed dividendid on Baltikumis ainulaadsed, sest seni on seda peale nende lubanud pakkuda kõigest üks ettevõte. „Meie nägemuse järgi toob see meie regiooni lähemale Nasdaqi emaettevõttele – kvartaalsed dividendid on ju valdavalt kasutusel USAs ja Kanadas. Julgustame ka teisi Balti riikide ettevõtteid seda võimalust kaaluma, et tekiks regulaarsem rahavoog investoritele, kes peavad lisaks kapitali kasvule oluliseks ka korralikku tootlust,“ märkis Didzis Ādmīdiņš.

Märkimisperiood kestab 11. oktoobrini

DelfinGroupi aktsiate märkimisperiood algas 28. septembril ja kestab 11. oktoobrini. Nagu on kirjas prospektis, emiteerib ettevõte IPO käigus 7 300 000 uut aktsiat, millele lisandub ülejaotamise optsiooni kasutamise korral veel 1 095 000 aktsiat. Aktsia märkimishind on 1,52 eurot ja minimaalne märkimise kogus on 1 aktsia. Eelduste kohaselt ulatub DelfinGroupi kogu aktsiate arv pärast IPOt 48 395 000ni. Rohkem infot märkimise kohta leiad DelfinGroupi kodulehelt.