Taksoettevõtjate liit asub hinnakordaja vastu sõtta

„Arutasime Taxigo algatust tipptunni hinnakordaja piiramiseks 1,5x-le meie liidu liikmetega ja leidsime ühiselt, et hinna piiramine on hetkel vajalik turu rahustamiseks, autokoormuse vähendamiseks kui ka äpitakso hinnatippude lähendamiseks tavataksode tariifidele, teatas Eesti Taksoettevõtete Liidu juhatuse liige Raul Kalev.

„Taksoettevõtete nägemuses ei ole mitmekordsed hinnakõikumised taksoturul mitte kellelegi kasulikud, sest need on suuresti manipulatiivsed ja viivad ajuvabade tulemusteni,“ rääkis Kalev.

„Klient ei tea kunagi, millist arvet oodata ja kas pärast toiduraha veel üle jääb. Juhid aga kipuvad kõik äppidesse tööle tulema ühel ajal, paariks tunniks päevas kindlasse kesklinna piirkonda, et siis sealt maksimaalne koor riisuda. Kujutage ette kui 3500 taksot võtavad kell 17.30 Tallinnas kliendid kesklinnast peale, viivad nad ükskõik millisesse magalasse ja lendavad siis välgukiirusel ilma kliendita tagasi samasse algupunkti vaid seetõttu, et seal on 2,5x kordaja!" kirjeldas mees.

„Kuigi me kõik, nii takosjuhid, äpid, kui taksofirmad, soovime päeva lõpuks ellu jääda ja ka raha teenida, siis on iga sõidu pealt teenitavast vahendustasust siiski üks veelgi olulisem näitaja, mida tasuks nn jagamismajanduse ajastul silmas pidada,“ lausus ta.

Raul Kalevi sõnul ei vähendaks taksohinna piiramine Taxigo äpis oluliselt enamuse juhtide teenistust, küll aga tuleks neil sama raha teenimiseks teha iga päev 2-3 sõitu rohkem. „On neid, kelle jaoks see pole variant, kuid on ka palju neid, kes sellega rahulikult kaasa tulevad,“ märkis ta. „Taksofirmadesse on üldjuhul kogunenud need juhid, kes teevad seda tööd täisajaga ja eelistavad pigem stabiilsust.