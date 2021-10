Tallinna linnatransport kõrge gaasihinna valguses: ootame toime tulemiseks riigilt kindlaid samme

Tallinna linnatransport on võtnud kasutusele 200 gaasil sõitvat bussi. Järgmisel aastal jõuab liinile veel 150. Seega on turul siis kokku 350 bussi. TLT juhatuse esimehe Deniss Boroditš tõdeb, et see, mis toimub hetkel maailmaturul, avaldab mõju ka nende ettevõttele. "Siinkohal me ootame kindlaid samme Eesti riigi poolt, kes peab välja töötama vajalikud kompensatsioonimehhanismid, et toime tulla selle olukorraga," rääkis ta.

Kuigi nii elektri- kui gaasihinnad on üldisest turuolukorrast tingituna kasvamas, on puhastele mittefossiilsetele kütusele üleminek Boroditši sõnul keskkondlikus mõttes vajalik. Tallinn on seadnud eesmärgiks, et aastaks 2025 ei sõida Tallinna tänavatel enam ühtegi diiselbussi.

"Paraku ei aita keskkonnamõjusid ja taastuvenergia sektori eesmärke Eestis ja Euroopas täita vaid transpordiettevõtete panus, vaid vajalik on riiklikud sammud, et tagatud oleks laiapõhjaline üleminek taastuvkütustele," tõdes Boroditš. Ta lisas, et kuigi arendajad on valmis investeerima ja uusi tootmisüksisi looma, siis näevad nad, et kodumaine biometaanitööstus ei suuda siiski katta veel plahvatuslikult kasvavat nõudlust. "Riiklikult on endiselt vajalik soosida biometaani tootmist ning luua selleks ka vastavad meetmed, mis kiirendavad biometaanikesksele transpordile üleminekut," selgitas ta.

Biometaaniipõhise transpordi kõrval tuleb samaaegselt arendada ka elektritransporti. "Soov võtta kasutusele elektrisõidukeid nii era- kui ühistranspordis vajab täiustatud elektritranspordi infrastruktuuri ning ka taastuvelektri osakaalu kasvu," rääkis juhatuse esimees.

Selle aasta juunis sai Tallinna linnatransport Keskkonnainvesteeringute keskuselt toetuse 15 elektribussi ostmiseks ja nende taristu ehitamiseks. "Plaanis on sel aastal välja kuulutada riigihange elektribusside ostmiseks. Loodame, et hangitavad bussid jõuavad liinile juba 2023. aastal," lisas ta. TLT bussipargis on kokku 547 bussi.

Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa sõnas, et kuna gaasihind on vaid üks väike komponent liini kilomeetri hinnast, siis praegu nemad probleemi ei näe. "Antud olukorras on hinnakõikumine arvestatud piirides," selgitas ta.