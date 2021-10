Kahe ettevõtte koostöö tulemusel hakatakse elektriautode laadimist laiemalt pakkuma

Kahe kiirelt laieneva tehnoloogiaettevõtte koostöö tulemusel saavad elektriauto omanikud Barking äpi kaudu Eleporti laadijas laadimist alustada ja lõpetada ning selle eest ka tasuda. Laadimispunkte on tänase seisuga üle Eesti rohkem kui 100. „Oleme kiires kasvufaasis ning juba aasta pärast on laadimispunkte kaks korda enam. Lisaks oleme laienemas teistesse Balti riikidesse ning meie laadimisplatvormi kaudu on ühendatud sadu tuhandeid laadijaid üle Euroopa,“ selgitas Eleporti tehnoloogiajuhi Rain Neemlaid.