Kaval nipp alustavatele ettevõtjatele? Kuidas Steve Jobsi vise pani ahhetama terve ruumitäie ajakirjanikke

Väljaande CNET ajakirjanikule Roger Chengile meenub aga seik sellest, kuidas tuttuus iPhone, mille Jobs oli ühel 2007. aasta pressiüritusel ajakirjanike rõõmuks ja üllatuseks õhku lennutanud, lendas läbi õhu ning kukkus siis potsatades maha.

See võttis aset kuid enne kui iPhone turule jõudis ning veidi pärast seda, kui Jobs oli maailmale esimest korda oma uudsest tehnoloogiavidinast teada andnud. Selleks, et oma toodet esitleda, külastas Jobs toona väljaande Wall Street Journal peakorterit, mis asus siis Manhattanil sealse finantskeskuse piirkonnas (tänapäeval on piirkonna nimi Brookfield Place, varasemalt World Financial Center - toim.). Seal ootas teda üle 25 ajakirjaniku, kellele tuleviku tehnoloogiahiid oma toodet esitleda kavatses.

Kohtumisel vastas ta ajakirjanike küsimustele ning ühel hetkel uuris üks ajakirjanikest temalt seadme vastupidavuse kohta. Jobsi vastus oli lihtne, ent jahmatav – ta viskas väljalaske-eelse telefoni õhku, tekitades sellega ajakirjanike seas väikese ahhetuse, misjärel kukkus seade potsatades vaipkattega põrandale.

See mälestus näitab selgesti, milleks oli Jobs valmis, et oma tootest asjalik mulje jätta. Kümnenda surma-aastapäeva lähenedes on tehnikatööstuse esindajad hakanud austust avaldama, jagades lugusid ja mälestusi visionäärist, kes raputas mitmeid tööstusharusid ning muutis seda, kuidas me mobiilseadmeid igapäevaselt kasutame. See oli üks nendest.

Jobs veetis suurema osa esitlusest vastates Apple’i tooteid puudutavatele üldistele küsimustele. Kohtumisel osalenud ajakirjanik seal arutatut ei avalda – see oli off the record ning lisaks sellele, et kõik lülitaks välja oma diktofonid, nõudis Jobs ka märkmike ja pastakate peitu panemist. Kõik panidki, sest soovisid näha seadet.