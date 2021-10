FOTO | Uus rekord. Sellist kütuse hinda pole Eesti tarbija varem näinud

95 bensiini hind on 1,539 eurot liitri kohta. Diislikütuse hind on 1,330 eurot ühe liitri kohta.

OPEC+ ütles napisõnalises pressiteates, et juulis sõlmitud kokkuleppe kohaselt tõstavad nad novembris tootmist tagasihoidliku 400 000 barreli võrra päevas, mis on vähem kui 0,5 protsenti maailma nõudlusest.

OPEC Plus plaanib iga kuu kohtuda, et kava üle vaadata, kui see vajab kohandamist. Järgmine koosolek on kokkulepitud 4. novembriks.