Tartumaal valmis 47 kilomeetrit tolmuvabasid teid

AS Tref projektijuhi Kristjan Kivimaa sõnul lõpetati Transpordiameti tellitud tööd kokku 12 teelõigul. „Transpordiamet tõstis seoses Covidi kriisiga osad projektid ettepoole ning niimoodi said ka need teed paar aastat planeeritust varem tolmuvaba katte. Taristuehituse sektoris hetkel ülekuumenemist pole – meil jagub nii materjale kui tööjõudu ja ka hinnad pole tellijale oluliselt tõusnud. Taristuehitajatel on olemas ressursid, et riigi tellimusel märksa rohkem teid rajada ja korrastada kui seni,“ kommenteeris Kristjan Kivimaa.