Eksperdid: Eesti vajab uut eesmärki. Kas riiki peaks juhtima nagu idufirmat?

Kevadel käis Indrek Saul Eesti Päevalehes välja mõtte, et Eesti riiki peaks juhtima nagu Wise'i ja Bolti (loe siit).

Kuna Läti andis hiljuti teada, et nende ambitsioon on ehitada 2040. aastaks välja üle tuhande kilomeetri neljarealisi teid, siis tekib küsimus, milline on meie suurem plaan?

Podcastis ütleb Indrek Saul, et Eesti suuremaid probleeme on see, et tuleme nõukogude ajast ja meie elatustase oli suhteliselt kesine. Kui alustasime järele jõudmist Põhjamaadele, siis olime pikka aega edukat.

„Meie hoog on hakanud raugema. Nii kaua, kuni Soome ja Rootsi on meist oluliselt jõukamad riigid ja konkurentsivõimelisemad, on meie ainuke võimalus teha allhanget neile. Sellega rikkaks ei saa. Eesti jaoks oleks vaja välja mõelda, mis on meie kiire arengu pant ning vaadata, kui hästi meil läheb. Konkluirentsivõime on iga ettevõtte kasvu aluseks," ütleb Saul ja lisab, et kui tahame, et Eestis rikkamaks saaks, siis peame vaatama, kui konkurentsivõimelised oleme ja kellega konkureerime.

„Soome ja Rootsi on maailma kõige konkurentsivõimelisemate seas. Me peame kogu aeg tegelema, et kasvada kiiremini ja jõuda Põhjamaade sekka," rõhutab Saul.

Tõnu Mertsina rõhutab, et Eesti alustas 90ndate alguses väga madalalt tasemelt ning ta usub, et enamus inimesi nõustub, et Eesti on teinud väga kiire arengu.

„Kui võrrelda endise idaploki riikidega, siis Eesti on olnud üks edukamaid, kui võrrelda arengukiirusi. Kui vaatame seisu, kus me oleme, siis võrdlus on juba hea. Kui vaadata tootlikkuse kasvu viimase viie aasta jooksul, siis oleme naaberriikidega võrreldes teinud kõige kiirema kasvu. Tootlikkuse tase on loomulikult veel madalam kui Soomel ja Roostsil, aga kõrgem kui Leedus ja Lätis," räägib Mertsina.

Läti ambitsioonikast plaanist rääkides alustab Saul esmalt sellest, millest riikide konkurentsivõime koosneb ning mille poolest me teistele alla jääme. Näiteks toob ta meie riiklike institutsioonide taseme, infrastruktuuri, tööjõuturu efektiivsuse ja innovaatilisuse.