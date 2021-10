Lidli tulek tekitas hinnasõja. Rimi müüb Lätis banaane pea neli korda odavamalt kui Eestis

Lidl teatas, et Lätis asuva kaupluseketi avamise esimestel päevadel langetatakse banaanide hind 39 sendini kilogrammi kohta. Suhteliselt soodsa hinnaga on võimalik osta ka mitmeid muid tooteid.

Sellest tulenevalt on ka teised jaemüüjad reageerinud uue konkurendi turuletulekule mitmete reklaamhindadega. Näiteks Maxima tooteid tarniva Barbora kodulehel on banaanide hinnaks märgitud 39 senti kilogrammi kohta. Täna, 5. oktoobril pole toode veebipoes veel saadaval.

Rimi kauplustes on banaanihind alates homsest, 6. oktoobrist 29 senti kilogrammi kohta. Delfi allikad teatavad, et ka mitmed teised toidupoeketid on banaanide hinda oluliselt langetanud.