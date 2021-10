Suhtlemata igatahes ei jäänud: inimesed kasutasid Facebooki kadumise ajal rohkesti muid tuntuid kanaleid

Võrguandmetest lähtub, et muidu võrdlemisi stabiilsena püsiv SMSide saatmise arv kasvas pärast Facebooki teenuste probleemide algust ligi kahekordseks, jäädes küll alla jõulude ja aastavahetuse aegsetele mahtudele, kuid olles siiski märgatavalt kõrgem tavapärastest koormusest.

“Sõnumite saatmine ei lõppenud ka Facebooki teenuste taastumise järel ning näeme keskmisest kõrgemaid mahte ka täna ennelõunal,“ lausus Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli. “Võib eeldada, et paljud vestlused räägitakse sõnumite teel lõpuni ning uued vestlused naasevad juba harjumuspärastesse Messengeri, WhatsAppi või Instagrami rakendustesse.”

Tavapärasest intensiivsema sõnumisaatmise kõrval on vahetult pärast Facebooki probleemide algust näha hüpet ka telefonikõnede arvus. Kui sõnumite puhul oli kasv ligi kahekordne, siis kõnede mahud kasvasid võrgus võrreldes tavapärasega ligi 6%.

“Kuigi eile õhtul oli TikTok selgelt kõige populaarsem sotsiaalmeediarakendus, siis on statistikast selgelt näha, et hommikul avasid inimesed esimesena just Facebooki, mitte eelneval õhtul meelelahutuseks kasutatud videorakenduse,” ütles Polli. Lisaks TikToki populaarsuse tõusule kasvas eile õhtul hüppeliselt ka sisustus- ning disainiideede kogumiseks mõeldud sotsiaalmeediarakenduse Pinterest kasutamine.