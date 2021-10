Tesla peab rassismi all kannatanud töötajale maksma kolossaalse valuraha

Rassismi all kannatanud Tesla endise töötaja Owen Diazi sõnul loopisid kaastöölised teda haakristidega ning joonistasid üle terve tehase rassistlike sõnumeid. "Juhid ei proovinud kollektiivi sisest rassismi peatada. Tesla ei tunnista, milline on nende ettevõtte suhtumine afroameeriklastesse," rääkis Diaz.

San Francisco kohus hindas, et Diaz koges tööl rassistliku tagakiusamist. Mees tunnistas kohtus, et enne kui ta töölt lahkus, kannatas ta nii 2015. kui ka 2016. aastal ahistamise ja mõnituste all.