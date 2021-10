Kümme aastat pärast Apple’i asutaja Steve Jobsi surma on ettevõte kasvanud seadmeid ja teenuseid pakkuvaks hiiuks, mis on maailma kõige väärtuslikum firma. Siiski kurdavad paduhingelised austajad, et kaubamärk on kaotanud oma revolutsioonilise hingamise, kirjutab Economic Times