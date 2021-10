Sten Tamkivi: Eesti majanduse suurim väärtus luuakse tehnoloogiasektoris

TopTech ettevõtete hindamine on seevastu palju keerukam. Nad on alles agressiivses investeeringute faasis ning reinvesteerivad teadlikult kogu oma kasumi (kui seda veel üldse ongi) ja enamgi veel. Kui investorid investeerivad ettevõtte kasvu, lepivad pooled kokku ettevõtte tulevikupotentsiaalis, mitte hetkeväärtuses. Selle tulemusena paisuvad hinnangud iduettevõtetele sageli samas taktis kõige optimislikumate lootuste ja unistustega.

Kui aga ajas 10 aastat edasi liikuda, siis just suurelt unistavad ja vapralt kogu maailmas oma äri laiendavad ettevõtted on need, kes loovad kõige rohkem töökohti, maksavad kõige rohkem makse ning toovad Eesti majandusse kõige rohkem välisraha. Ühesõnaga: varustavad meie majandust tuleviku eluverega.

Tänavuse TopTech edetabeli esikolmik on Eestis juba ammu teada-tuntud. Välismaa sõpradega rääkides viitavad eestlased Wise'ile, Boltile või Pipedrive'ile juba uhkelt kui „meie omale" nagu kümme aastat tagasi Skype'i puhul. Kasuks tuleb see, et neil ettevõtetel on üle maailma miljoneid igapäevaseid kasutajaid, mis annab neile laialdase tuntuse olenemata sellest, kui pisike nende kodumaa kaardil on.

Sealt edasi muutub nimekiri aga intrigeerivamaks. Kui soovite teada, kust meie järgmised ükssarvikud pärinevad, on nüüd aeg mõelda, kas need peidavad end Skeletoni superkondensaatorites, sõidavad Starshipi robotitega või on ühe Veriffi identiteedikontrolli kaugusel.

Kõrvalmärkusena pöörake palun tähelepanu sellele, kus meie kõige väärtuslikumad tehnoloogiaettevõtted on otsustanud oma juriidilised isikud registreerida. Pooled Top10-st on registreeritud Eestis ja teised on liikunud USA ja Ühendkuningriigi ülemaailmsete sõlmpunktide poole. Strateegiline küsimus meie valitsusele ja poliitikakujundajatele on siin: miks? Kuidas saaksime veelgi rohkem nende tegevusi koju tuua?

Ja nagu kõigi selliste võrdlustabelite puhul, on sageli huvitavam jälgida muutusi ja dünaamikat aastate jooksul, mitte ühte eraldiseisvat hetkepilti sellest, kuidas asjalood praegu on. Nüüd, kus oleme lähtejoone paika saanud, õnnitlen kõiki ettevõtjaid, kes jõudsid tänavuse Top25 hulka. Asutajate Seltsis ootame põnevusega kui palju rohkem väärtust te veel järgmiseks aastaks loote!