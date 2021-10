Endine töötaja USA kongressile: Facebook on kahjulik lastele, lõhestab ja nõrgestab demokraatiat

Vilepuhujaks hakanud endine tootejuht Haugen kritiseeris Facebooki Kapitooliumil karmilt, vahendab BBC News.

Facebooki asutaja Mark Zuckerberg andis vastulöögi, öeldes, et viimase aja kajastus maalib ettevõttest vale pildi.

Kirjas personalile ütles Zuckerberg, et paljud väited on täiesti mõttetud, ning osutas Facebooki jõupingutustele võitluses kahjuliku sisu vastu, läbipaistvuse tekitamisele ning uurimisprogrammile nende tähtsate küsimuste kohta.

„Me hoolime väga sellistest küsimustest nagu ohutus, heaolu ja vaimne tervis,” teatas Zuckerberg oma Facebooki kontol avaldatud kirjas. „On raske näha kajastust, mis esitab meie tööd ja motiive valesti.”

Haugen ütles pühapäeval telekanalile CBS News, et on viimastel nädalatel jaganud mitmeid Facebooki sisedokumente ajalehega Wall Street Journal. Neid dokumente kasutades teatas Wall Street Journal, et Instagrami uuring näitas, et rakendus võib kahjustada tüdrukute vaimset tervist.

Sama teemaga jätkas Haugen eile kongressi ees tunnistusi andes. „Ettevõtte juhtkond teab, kuidas teha Facebook ja Instagram ohutumaks, aga ei tee vajalikke muudatusi, sest nad on asetanud oma astronoomilise kasumi inimestest ettepoole,” ütles Haugen.

Haugen kritiseeris Zuckerbergi tema ulatusliku kontrolli eest, öeldes, et praegu ei päri Markilt aru keegi teine peale tema enda.

Haugen kiitis esmaspäevast suurt Facebooki teenuste katkestust, mis mõjutas kasutajaid üle maailma.

„Eile nägime me, kuidas Facebook internetist ära võeti,” ütles Haugen. „Ma ei tea, miks see maha läks, aga ma tean, et üle viie tunni ei kasutatud Facebooki lõhede süvendamiseks, demokraatiate destabiliseerimiseks ning väikeste tüdrukute ja naiste oma kehade pärast end halvasti tundma panemiseks.”

Haugeni sõnul on lahendus kongressi järelevalve. „Me peame kohe tegutsema,” ütles Haugen.