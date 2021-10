Uuring: Ülemiste keskus on jätkuvalt populaarseim kaubanduskeskus

Kantar Emori ostukäitumise eksperdi Kersten Jõgi sõnul on kaubanduskeskuste põhifookuses olevas moekaupade segmendis selliseid elanikke, kes üldse keskustes ostlemas ei käi, alla 15%, st et lõviosa elanikest ostab oma riided ja jalanõud jätkuvalt keskustest.

Ülemiste keskus on kõige tuntum kaubanduskeskus, millest on kahe kuu jooksul ostnud kaupu või teenuseid 35% piirkonna elanikest. Tegemist on ka maineliidriga, mis eristub konkurentsis kõige laiemat kaubavalikut pakkuva mugava kogu pere ostukohana. Aastaga on Ülemiste kuvand tugevnenud meeldiva ostukeskkonna, moodsate ja kvaliteetsete kaupade ja laia naisteriiete valiku osas. Naisteriiete poodidest on kõige eelistatumad H&M, Zara Woman ja Reserved.