Mis toimub Porto Francos? Ettevõtte laenukoormus aina kasvab

Ettevõtte märgib oma majandusaasta aruandes, et olulised sündmused 2020. aastal olid seotud finantseerimise ja ehitusega. Välja on toodud ka koroonakriisi mõju. Eelmisel aastal oli ettevõtte käive 665 000 eurot ja kasum 1,3 miljonit eurot.

Aruandes seisab, et eelmise aasta lõpu seisuga ületasid Porto Franco lühiajalised kohustused käibevara pea 39 miljoni võrra, mis võib viidata olulisele ebakindlusele ettevõtte tegevuse jätkuvuse osas. Juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital ettevõtte majandusraskusi 2021 aastal.

"Juhatuse hinnangul on ettevõtte finantspositsiooni, majanduskeskkonda ja äriplaani arvestades tagatud ettevõtte suutlikkus arendusprojekti jätkamiseks piisavas mahus täiendavat kapitali kaasata ja olemasolevaid laene pikendada või refinantseerida vastavalt vajadusele," seisis aruandes.

Samuti on välja toodud ka skandaal seoses rahastamisega. "Jaanuaris 2021 maksis Sihtasutus KredEx välja teise osa laenust (9,3 mln.eurot). Bilansipäeva järel kolmandate isikute suhtes algatatud menetlused, mida on hakatud nimetama Porto Franco juhtumiks, ei oma tegelikult mingit juriidilist puutumust ettevõttega ja ei saa mõjutada otseselt ettevõtte tegevust ning selle jätkuvust. Küll aga mõjutab see arendustegevuse kiirust ning suhtlemist partneritega," seisab aruandes.