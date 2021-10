Sileni investorid lubasid ettevõttele loetud tundidega miljoneid

Silen on asutatud Endrus Arge, Sparry Kivilo ja Henri Rüüsaku poolt. Silen on esindatud ligi 40 riigis, kus põhiliselt tegutsetakse 75 edasimüüja kaudu. Ettevõtte klientide hulka kuuluvad näiteks Airbus, Bolt, Coca-Cola, Lego, Spotify ja Volkswagen Grupp. Sileni osakud on kaubeldavad investeerimisplatvormil Funderbeam. Ettevõtte on kaasanud kokku 1,6 miljonit eurot.