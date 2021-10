Eesti omanikele kuuluv tehnoloogiaettevõte võtab suuna börsile

TextMagic grupp on alates 2013. aastast eestlaste omanduses. 2021. aastal asutati grupi struktuuri lihtsustamiseks Eestis registreeritud ja siit juhitav valdusfirma TextMagic AS, kus konsolideeritakse kogu grupi tegevus.

Vaikmaa sõnul pole TextMagic grupp seni kaasanud lisakapitali ja ettevõte on tegutsenud alati kasumlikuna. Veel sel aastal plaanib TextMagic AS kaasata aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) kaudu maksimaalselt 2,5 miljonit eurot ja viia ettevõtte aktsiad kaubeldavaks Nasdaq Balti alternatiivturule First North Tallinn.

„Kuna sõnumiplatvormide turg on killustunud, suudab vaid SMS pakkuda universaalset ja kindlat võimalust iga kliendini jõudmiseks. Meie klientidest valdava enamuse moodustavad USA, Suurbritannia, Kanada ja Austraalia ettevõtted – klientidele lähenevast broneeringust teatavast autoremonditöökojast kuni SMS-e oma töötajate sisekommunikatsioonis kasutava haiglani. Pakume lühisõnumite saatmise tarkvara, mille kaudu saab saata suure hulga sõnumeid korraga ja klientidelt neid ka vastu võtta. Ettevõtte jaoks on see võimalus müüa, turundada ja kommunikeerida SMS-i kaudu,“ selgitas TextMagic AS enamusosanik ja tegevjuht Priit Vaikmaa.

TextMagic on rahvusvaheliselt edukas tehnoloogiaettevõte, mille klientideks on peamiselt Ameerika Ühendriikide, aga ka Suurbritannia ja teiste riikide väikeettevõtted.

Priit Vaikmaa lausus, et ettevõtte fookus on seni olnud USA turul, kuid nüüd on plaanis oma teenuseid rohkem ka Euroopas tutvustada. „SMS-kommunikatsiooni valdkond on ettevõtete ja asutuste jaoks aastatega oluliselt kasvanud, kuna võrreldes muude kommunikatsioonikanalitega – näiteks e-maili turundusega – jõuavad SMS-id inimestele paremini kohale. 2020. aastal saadeti TextMagic platvormi kaudu 172 miljonit ja tänavu esimese 9 kuuga juba 182 miljonit lühisõnumit.“

Seoses aktsiate noteerimisega First North alternatiivturul plaanib ettevõte jagada optsioone ka oma töötajatele.

„Nii nagu teistel IT-ettevõtetel, on ka meie jaoks oluline tugev tiim, keda tahame senisest veelgi enam oma ettevõtte arengusse kaasata ja motiveerida aktsiaoptsioonide kaudu mitte ainult juhtkonda, vaid kõiki ettevõtte töötajaid,“ selgitas Vaikmaa.

Vaikmaa sõnul pakub TextMagic ASi IPO kaudse võimaluse investeerida Balti börsi kaudu USA majandusse ja saada osa kiiresti kasvava tehnoloogiaettevõtte eduloost.

“Ameerikas on umbes 30 miljonit ettevõtet ja sealselt turult teenime ligi 70% tuludest. Meil on palju potentsiaalseid kliente, kes saavad kasutada SMS-i oma ärikommunikatsioonis, müügitegevuses, turunduses. USA-s on hästi suur probleem robotkõnedega, tehakse palju müügikõnesid. SMSid segavad inimesi palju vähem ja toimivad seal oluliselt paremini.”

TextMagic.com platvormil saavad ettevõtted ja asutused saata veebist oma klientidele ja töötajatele SMS-lühisõnumeid. Automaatsete teadete saatmiseks saab platvormi liidestada oma veebilehe, broneerimissüsteemi, kliendihalduse või muu tarkvaraga. TextMagic platvormil saab organisatsioon hallata kogu SMS-i teel toimuvat kliendisuhtlust, vaadata klientide saadetud vastuseid ja hallata vestluste ajalugu. „Eelkõige kasutatakse SMS-e teavituste saatmiseks, näiteks broneeritud arsti või autosalongi vastuvõtuaja meelde tuletamiseks, aga ka näiteks paki või kulleri saabumisest teavitamiseks,“ loetles Vaikmaa.

TextMagicu suuremad turud on USA, Suurbritannia, Kanada ja Austraalia. Ettevõttel on 25 000 äriklienti, kellel on lühisõnumiplatvormi kaudu ligipääs enam kui 1000-le mobiilsidevõrgule maailmas. Tuntud tehnoloogiaettevõte Zapier valis TextMagicu 2019. a kõige kiiremini kasvavate tööl kasutatavate rakenduste hulka. Lisainfo: Apps at Work

Grupi äritegevus sai alguse 2001. aastal, kui Dan Houghton asutas Suurbritannias TextMagic Ltd. Priit Vaikmaa liitus ettevõttega 2007. aastal pärast seda, kui Bolti kaasasutaja Martin Villig teda Houghtonile soovitas. Peale juhtkonna väljaostu (MBO) 2013. aastal on ettevõte täielikult eestlaste omanduses.