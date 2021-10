Investorid: Enefit Greenist saab hitt

Ärilehega suhelnud investorid olid aktsiate märkimise asjus kidakeelsed, sest uudis on alles värske ja ettevõtte ligi 400-leheküljelist prospekti pole jõutud veel uurida. Positiivset suhtumist ettevõttesse õhkub turult küll.

Investor Kristi Saare usub, et investorid hakkavad aktsiaid hoolega märkima, sest ettevõtet on tugevasti üles kiidetud. Kuna igale investorile on indikatiivselt garanteeritud ainult 1000 aktsiat (ehk 3,15-eurose hinna puhul 3150 euro eest), siis pakub Saare, et märkima hakatakse mitme väärtpaberikonto kaudu, nagu seda tehti ka näiteks Tallinna Sadama börsiletuleku puhul. Kui märkida näiteks nii oma ettevõtte kui ka eraisiku väärtpaberikonto alt, tuleb miinimumjaotiseks 2 × 1000 aktsiat. Tallinna börsi teisipäevane müügilaine, mis saatis langusse eranditult kõik aktsiad, võiski Saare sõnul olla põhjustatud just raha vabastamisest Enefit Greeni aktsiate märkimise jaoks. Enda märkimisotsust Saare veel teinud ei ole.