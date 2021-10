Kolmandikul ettevõtetel on aastaaruanne esitamata. Nende seas Synlab

Justiitsministeeriumi avalike suhete nõuniku Maria Elisa Tuuliku sõnul on juriidilisi isikuid, kes peavad 2020. aasta kohta majandusaasta aruande esitama veidi üle 250 000. "Neist 67 protsenti on tänaseks päevaks aruande esitanud ja 33 protsendil on see esitamata," kirjeldas ta.

Üks neist kolmandikust, kes aruande esitamisega on hiljaks jäänud, on Synlab. Ettevõtte finantsjuhi Meelis Männiku sõnul on nad omalt poolt kohustused täitnud ja aruande esitanud ka audiitoritele. Põhjus, miks see aga esitatud ei ole, on veidi kurioosne. Nimelt ei ole Männiku sõnul rahvusvahelisse ketti kuuluv audiitorfirma suutnud tähtaegselt auditit lõpetada auditi meeskonna muudatuse tõttu.