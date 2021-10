Video | Schenker testis Eestis uusi veoseid, mis säästaks aastas 41 miljonit läbitud kilomeetrit

„Seni on Eestis kõige laialdasemalt kasutusel 16,5-meetrised masinad ning maksimaalne lubatud pikkus on 18,75 meetrit. Pikkade autorongide kasutamine muudaks linnadevahelise kaupade veo efektiivsemaks – ühe sõiduga saaksime vedada tervelt 13 tonni jagu kaupa praegusest rohkem, mis on oluline samm säästlikkuma logistika suunas,“ ütles AS Schenker otsevedude osakonna juht Kaido Mäepea.

„Pikemasse autorongi mahub tavapärase 33 asemel 51 kaubaalust. Näiteks liigub Schenkeril iga päev Tallinna ja Tartu vahel 8-10 poolhaagisega autorongi. Kui Eestis oleks võimalik kasutada 25,25-meetriseid autoronge, nagu see toimib Põhjamaades, siis kasutaksime Tallinn-Tartu lõigul igapäevaselt 5-6 autorongi. See on 3-4 autot iga päev liikluses vähem, mis hoiaks aastas kokku 30 000 liitrit kütust ning transpordifirmade peale oleks sääst kordades suurem,“ rääkis Mäepea.

Kaido Mäepea sõnul näitavad Transpordiameti ja Schenkeri testisõidud Eestis, et pikemate veostega sõitmine toimib igati edukalt. „Pikk veos on sõites tavalisest poolhaagisega autorongist isegi stabiilsem ja „lõikab“ vähem kurve.“

„Analüüsisime ka liiklusohutust ning pikast veovahendist möödumiseks kulus tavapärasel Tallinn-Tartu mnt liiklejal 3-4 sekundit, mis on täiesti mõistlik aeg. Läbisõidu vähenemisest lähtudes võib eeldada, et suureneb liiklusohutus ning keskmiselt jääb muudatuse rakendamisel toimumata kolm inimkannatanuga liiklusõnnetust aastas,“ kirjeldas Mäepea.

„Oleme saanud erinevatelt vedajatelt ja autojuhtidelt tagasiside, et ka nemad on valmis pikemate masinatega sõitma. Tehke ainult võimalikuks ja mõju on kohe selgelt tunda,“ lisas Mäepea.

Vaata videost, kuidas pikkasid autoronge Eesti teedel testiti.