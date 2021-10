Tallinna börs kukub teist päeva järjest

Kui eilse börsilanguse põhjusena nähti ühe põhjusena Enefit Greeni ootamatult alanud IPOt, mille jaoks investorid võisid raha investeeringutest vabastada, siis täna võib põhjuseks olla ka üleni punases Euroopa börsid. Üleeuroopaline Stoxx 600 indeks on täna langenud 1,3% ning langusega avanes ka USA börs, mille peamiseks indeksid on langenud kuni 1%.

Kuigi langusmeeleolud on kestnud Tallinna börsil ligi kuu aega, siis enamik aktsiad on aasta algusest jätkuvalt võimsalt kõrgemal. Coop Pank on jätkuvalt 158% kõrgemal, Arco Vara 131%, LHV Group 112%. Ka täna üle 5% langenud Novaturase aktsia on aasta algusest veel pea 28% kõrgemal.