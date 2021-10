Tõnis Mölder: elektri hind peab olema prognoositav ja taskukohane

Elektriteema arutelul sõna võtnud Tõnis Mölder märkis, et me ei tohi kaotada ELi kodanike tugevat toetust roheüleminekule erakordselt kõrgete energiahindade tõttu.

„ELi poliitika peab toetama üldise hinnataseme stabiilsuse tagamist. Pretsedenditu elektrihinna tõus, mis on tingitud eelkõige gaasi, nafta, kivisöe ja ka CO2 kallinemisest, on pannud nii kodanikud kui ka ettevõtjad tugeva surve alla. Kahjuks näitab tänane olukord, et meil on pikk tee minna, et tagada puhas juhitav elektritootmine,“ lausus Mölder.