FOTOD | Lätis avati täna Lidli kauplused. Vaata, mida poodides müüakse

Kauplustes on Läti Delfi teatel olemas kõik vajalik igapäevaeluks nagu näiteks toidu- ja kodukaubad, tekstiilid, rõivad, kosmeetika ning aiandustarbed ja tööriistad, sealhulgas ka mitmeid Lidli enda kaubamärgi tooteid.

Ettevõtte selgitusel on kaupluste avamist planeeritud ja ettevalmistatud mitu aastat, vaatamata Covid-19 pandeemia väljakutsetele. Kaupluste avamine on osa Lidli aktiivsest ja jõulisest kasvustrateegiast Lätis, mille tulemusel avati 2021. aasta jaanuaris ligi 55 miljonit eurot maksev uus logistikakeskus.

Ettevõte on kaupluste avamist ette valmistades investeerinud Lätti üle 200 miljoni euro, seda kaupluste ja logistikakeskuse rajamiseks. Samuti on panustatud uute tänavate, liiklussõlmede, ristmike ning haljasalade loomisse ning ümbritseva infrastruktuuri parendamisse. Lisaks on ettevõtte loonud Lätis üle 2000 uue töökoha.