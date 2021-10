Sellist hinnatõusu nägime viimati 13 aastat tagasi: elekter kallines aastaga tervelt 75 protsenti

Kõrgemad energiahinnad mõjutavad ka ettevõtteid, kuigi ettevõtetes on energiakulude osakaal üldiselt väike, vaid 3 protsenti. Samas on ettevõtteid, keda energiahindade tõus valusamalt puudutab. Energiakulude osakaal tootmiskuludes on suurem energeetikas, tselluloositööstuses ja maanteetranspordis. Viimast mõjutab küll eelkõige diisli hind, mis on kerkinud oluliselt vähem kui gaasi või elektri maksumus. Kuna nõudlus püsib tugev, eriti tööstussektoris, saab suuremaid tootmiskulusid kompenseerida kõrgema müügihinnaga. Suuremad ja energiamahukamad ettevõtted on osa oma energiatarnetest kindlustanud ka varem sõlmitud lepingutega, mis on nende jaoks hinnasurvet leevendanud.