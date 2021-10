GRAAFIK | Eesti on teinud suurima elamispinna ja üüri hinnakasvu terves Euroopas

Üürihinnad ja eluasemehinnad ELis on 2021. aasta II kvartalis jätkuvalt tõusnud, tõustes võrreldes 2020. aasta II kvartaliga vastavalt 1,3% ja 7,3%.

Alates 2010. aastast kuni 2011. aasta II kvartalini järgisid eluasemehinnad ja üürihinnad ELis sarnast rada, kuid alates 2011. aasta II kvartalist on need suundumused oluliselt erinenud. Kuigi üürid kasvasid pidevalt kuni 2021. aasta II kvartalini, on eluasemehinnad oluliselt kõikunud.