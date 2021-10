President avas ettevõtjatele uksi, olles vahel ka heas mõttes ülbe

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts ütleb esmalt, et Kersti Kajulaid on oma ametiaja jooksul teinud Eestit nii mõneski mõttes suuremaks. Ta on viinud meie ettevõtjate mõtteid laia maailma ja aidanud seeläbi ettevõtete rahvusvahelistumisele kaasa.

„Samuti on olnud hästi hoitud rahvusvahelised suhted, mis on laiendanud iga ettevõtliku eestlase võimalusi maailmas ning suurendanud märgatavalt ka Eesti tuntust. Kindlasti ei saa märkimata jätta presidendi julgustavaid sõnu ning tegevusi, mis suunasid meie ettevõtjaid senisest enesekindlamalt ja julgemalt tegutsema välisturgudel. Selle eest tunnustas kaubanduskoja juhatus vabariigi presidenti ka koja esimese klassi aumärgiga,” räägib ta. Palts loodab, et ka Eesti järgmine president Alar Karis toetab Eesti ettevõtteid presidendile avatud kanalite kaudu.