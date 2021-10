Foto: erakogu

2021 on olnud Eesti jaoks tähelepanuväärne aasta. Kogu idufirmade ökosüsteem on pandeemiast väljunud palju tugevamalt kui varem - ühelt poolt Wise otsenoteerimine Londoni börsil kui esimene suurem likviidsussündmus ja teisalt on meil nüüd 7 ükssarvikut riigis, kus elab veidi üle miljoni elaniku.