Nestle tunnistab probleeme tarneahelas. Jõuludeks lettide täitmise nimel tehakse kõvasti tööd

Maiustuste Quality Street ja Lion tootja Nestle teatas, et tal on enne jõuluperioodi mõningad probleemid tarneahelaga. Nestle’i tegevjuht Mark Schneider lisas kommentaaris BBC’le, et teeb kõvasti tööd selle nimel, et tooted sellel talvel riiulitele jõuaksid.

Mitmel sektoril on olnud probleeme tarneahelatega, mis tuleneb veokijuhtide suure puuduse tõttu. Rolli mängivad ka ülemaailmsed tegurid, sealhulgas probleemid ja kitsaskohad laevanduses.

"Nagu teisedki ettevõtted, näeme mõningat tööjõu- ja transpordiprobleeme, kuid Suurbritannia meeskonna peamine prioriteet on tarnimisel teha konstruktiivset koostööd jaemüüjatega,” ütles Schneider. Küsimusele, kas ta saab garanteerida, et jõulude ajal on poodides saadaval ettevõtte maiustusi, vastas tegevjuht, et teevad selle nimel kõvasti tööd.

Lähenev kliima tippkohtumine

Nestle on maailma suurim piimatoodete tootja ning teeb koostööd sadade tuhandete põllumajandustootjatega üle maailma, sealhulgas miljonid lehmad.

Enne järgmisel kuul Glasgowis toimuvat suurt kliimaalast tippkohtumist viibis tegevjuht Mark Schneider Suurbritannias, et tutvustada ja lansseerida lisaks piimale ja šokolaadile erinevaid taimseid piima mitte sisaldavaid alternatiivseid tooteid, püüdes veelgi vähendada ettevõtte kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Põllumajandus moodustab 20% kogu maailma kasvuhoonegaaside heitkogustest ja röhitsevatest lehmadest eralduv metaan on suur panustaja. Paralleelselt uutele piimatoodetele tegeleb Nestle uut tüüpi loomasöötade tootmisega, millest peaks eralduma vähem metaani ühe toodetud piimaliitri kohta.

Kaubanduslik reaalsus

Samuti tunnistas Schneider, et see on ettevõte reaktsioon tegelikkusele turul, kus tarbijad, eriti nooremad ja jõukamad, on eemaldunud piimatoodetest ning liikunud üle kaera- ja sojapõhistele alternatiividele.