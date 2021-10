GROW UP, GROW BETTER | 5 trendi influencer turunduses, mida peaksid vältima

On ilmne, et influencer turunduses pead kohandama oma tehnikaid ja suhtumist uutesse muudatustesse. Nendest iganenud trendistest influencer turunduses üle saamiseks peame mõistma, miks need enam ei tööta ja mis on alternatiiv.

Influencer Marketing Hub uuringu järgi kasutajate ja kaubamärkide seotus Instagramis on 10x suurem kui Facebookis, 54x suurem kui Pinterestis ja 84x suurem kui Twitteris. Sama uuring näitab, et hästi läbimõeldud influencer turunduse programm võib tuua sulle 8 dollarit tootlust igalt investeeritud dollarilt.

Mikroinfluencerid

keegi, kellel on 1000 kuni 100 000 jälgijat.

Nanoinfluencerid

kellel on vähem kui 1000 jälgijat ja kellel on suur mõju suhteliselt kitsa turuga.

Nagu näha siis Eestis on tegemist peamiselt nano- ja mikroinfluenceritega, kui silmas pidada maailma mastaape. Siiski nimetaksin siinseid influencereid, kellel on üle 10 000 jälgija märkimisväärse jälgijaskonnaga mõjutajateks.

Turundus seisneb teadlikkuse kasvatamises ja alles seejärel tulevad ostud. Seetõttu sisetunde järgi käitudes soovime teha koostööd suurimate mõjutajatega. Ühelt poolt on suuremaid influencereid raske kätte saada. Üha rohkem kaubamärke investeerib influencer turundusse. Seega on influenceritele palju erinevaid koostöö ettepanekuid, nii et sinu pakkumine peab olema väga helde, et teiste seas silma paista.

Kuid isegi siis kui sa oled oma turundusplaani sisse saanud suure influenceri, ei taga see, et tema jälgijad sinu kaubamärgi vastu poolehoidu tundma hakkaksid. Üks põhjus võib siin olla kasvõi selles, et influenceril võivad olla võltsjälgijad. Samuti kerkib üles suur küsimus: kas jälgijad influenceriga räägivad kaasa ja kommenteerivad/jagavad tema postitusi, või on nad vaikivad jälgijad? Ja kui on aktiivsed, kas see on propotsioonis jälgijate arvuga? Influencer Marketing hub aruanne näitab, et see pole tõsi. Mega-influenceriga töötamine võib olla kulukas ja vähem efektiivne kui koostöö mitme mikro-influenceriga korraga. Näiteks võib nano-mõjutajal olla teatud grupis kõige usaldusväärsem, sinu toote jaoks ideaalseim jälgijaskond.

Väldi üheöösuhteid

Influenceri otsimine, temaga koostöö saavutamine ja temaga läbirääkimised; kampaania loomine, ülevaade; järelevalve rakendamine ja tulemustest teatamine. See on tohutu vaev ja raha vaid ühe kampaania jaoks, millel on vaid influenceriga ühekordne koostöö.