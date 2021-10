Koroonalained on armastatud restoranile toonud ränga käibelanguse ning üle saja töötaja kaotamise

Värskelt esitatud majandusaasta aruande andmetel avaldas koroonaviirus ettevõttele oluliselt negatiivset mõju. Kui 2020. aasta märtsis kehtestati eriolukord ning riigipiirid suleti, siis põhjustas see turismisektori kokku kukkumise ja ettevõtte tegevus oli peatatud märtsist maini, osaliselt ka detsembris.

Ränk kukkumine kajastub oluliselt tulemustes. Kui 2019. aastal oli ettevõtte käibe kasv 2%, siis aasta hiljem oli korralik kukkumine - ettevõtte käive langes koguni 71% võrra. 6,8 miljonit asendas veidi alla 2 miljoni eurone müügitulu. Kahjumisse jäädi 2020. aastal pärast kärpeid 345 557 euroga.

Vaadates muutusi kvartalite kaupa, siis on selgelt ja dramaatiliselt näha, mida viirus kaasa tõi. 2020. aasta esimese kolme kuu tulemus oli 1,6 miljonit, kuid edasi tulid 163 000, 486 000 ning 292 000 eurot toonud kvartalid. Kahjuks on näha, et käesolev aasta võib tulla veel karmim, sest esimese kahe kvartali käive on olnud kokku alla 300 000 euro.

Märkimisväärselt on vähenenud ka töötajate arv. Kui 2020 aasta märtsis oli registreeritud töötajaid 186, siis aasta hiljem oli töötajaid üksnes 50. Seega kaotas aastaga ettevõte 136 töötajat. Selle aasta suvekuud näitavad siiski veidike paremat olukorda, kus 50 töötajaga ettevõte suutis kahe kuuga kasvatada registreeritud töötajate arvu 73 peale.

Ettevõtte majandusaasta aruandes on kirjas, et jätkuvalt esineb oluline ebakindlus, sest ettearvamatu COVID-19 areng võib avaldada negatiivset mõju ettevõtte finantsile ka tulevikus. Siiski näevad nad soovi ja võimalust tegevusega jätkata. “Koroonaviirus on küll märkimisväärselt mõjutanud 2020. aasta tegevust, kuid sellele vaatamata on ettevõtte juhtkond veendunud, et ettevõttel on piisavalt ressursse, et lähitulevikus oma tegevust jätkata,” sõnavad nad oma aruandes.

Ettevõte Starmaker tegutseb aastast 1997 ning kasutab tuntud kaubamärki “Olde Hansa”. Ettevõttel on kaks restorani: "Oldehansa" ja "Kolmas Draakon", mille eesmärgiks on pakkuda keskaegset toitu. Mõlemad restoranid asuvad Tallinna vanalinnas Raekoja platsi vahetus läheduses. Selle omanikuks on Auri Martti Hakomaa.