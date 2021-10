Barbora värbas endale Bolti tõukside turuletoomist juhtinud mehe

"Kui vaadata viimase 1,5 aastaga toimunud e-kaubanduse plahvatuslikku arengut, siis ei saa üle ega ümber asjaolust, et selle taga on väga palju eri rolle täitvaid inimesi, kes vajavad juhendamist ja juhtimist, et aina tõusvaid tarbija ootuseid täita," lausus Barbora tegevjuht Kirke Pentikäinen.

"Eesti väga konkurentsitihedal turul on esmatähtis meeskond võimalikult efektiivselt tarbija soovide ja vajaduste täitmisel tööle panna ning just need saavad olema Thomase peamisteks ülesanneteks."

Thomas Tammuse sõnul on Barboral selge soov muutuda turu efektiivseimaks e-kaubandusettevõtteks ning olla sellega Eesti ja kogu Baltikumi absoluutses tipus.

"Olen läbi ja lõhki operatsioonide inimene. Mu karjäär on alati olnud seotud ettevõtete osakondade operatiivsusega. Oma viimaseks suuremaks saavutuseks loen Bolti elektritõukeratasteturu käivitamise ning operatiivse poole üles ehitamise Eestis ja Baltikumis," rääkis Tammus. "Kui Barbora väljakutse minuni jõudis, nägin selles võimalust end taaskord proovile panna. Kahtlemata nõuab eesmärkide saavutamine pingutust, ent need on ka täiesti teostatavad."

Tammus märkis, et uue väljakutse vastuvõtmisel oli suur roll Barbora ambitsioonikusel. "Uue tööandja nägemus tulevikust ning tänane kasvusuund läksid väga hästi kokku minu enda visiooniga nii isiklikust kui ka ühiskondlikust tulevikust, mistap otsustasin liituda tugeva tiimiga," märkis ta.

Barbora tegevjuhi Kirke Pentikäineni sõnul on Thomase eestvõttel juba esimese kuu jooksul sisse viidud mitmeid teenuse parandamisele suunatud muudatusi. "Ning esmane tagasiside klientidelt on ka juba tõestanud, et areneme soovitud suunas ning Barbora jätkab turul kasvamist ootuspärases tempos," lisas Pentikäinen.