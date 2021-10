Bolti rakenduses ilmnev takso sõiduhind ei pruugigi olla lõplik. Ettevõte jagab selgitusi

Bolti pressiesindaja Kristiin Jets selgitas, et reisi lõpphind võib tõusta mitmel põhjusel. "Näiteks kui teel on ummikud, tehtud on pika ootajaga vahepeatuseid, sihtpunkti on sõidu ajal muudetud või juht valib teise marsruudi," tõi Jets välja. Küll aga kinnitas ta, et juht ise sõiduhinda muuta ei saa.