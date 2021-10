Vaid Telias — esimene piiramatu 5G pakett Eestis

Kas teadsid, et Telia Mobiilse Elu piiramatu 5G pakett on loodud jagamiseks? Mobiilse Elu piiramatut 5G paketti saad jagada kas oma kallite pereliikmete või hoopis erinevate nutiseadmete vahel. Kokku on ühte paketti võimalik liita kuni viis seadet või viis kasutajat, samuti on nii seadmete kui ka kasutajate arvu võimalik omavahel kombineerida. Näiteks saad jagada mobiilset internetti kahele inimesele ja vabalt valitud kolme nutiseadmesse. Vaata siit , kuidas jagamine käib.