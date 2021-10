Venemaa suurendab maagaasi Euroopasse tarnimist. Putini sõnavõtt pani rekordtasemel gaasihinnad langema

Suurbritannia gaasi rekordilised hulgihinnad langesid pärast seda, kui Venemaa teatas, et suurendab tarneid Euroopasse. Hinnad on selle aasta jooksul tõusnud üle 800%, tekitades muret inflatsiooni ja energiavaesuse üle, mis sellel talvel ees võib seista, kirjutab Reuters .

"Praegu näitab Euroopa turg suurt hindade volatiilsust ja see häirib nii ostjaid kui ka müüjaid ning toob kaasa kogu piirkondliku majanduse destabiliseermise riski," ütles Gazpromi ekspordi juht Elena Burmistrova. Tema sõnul täitis Gazprom oma pikaajalistest lepingutest tulenevaid kohustusi, mida on kinnitanud ka ettevõtte suurimad Euroopa kliendid.

"Euroopa hetketurg kajastab ainult nõudluse ja pakkumise hetkeolukorda, kuid ei ole vahend tagamaks pikaajalise tasakaalu,” rääkis Burmistrova ning nentis, et lisaks lepingulistele klientidele tarnitakse gaasi ka sinna, kus ettevõttel on selleks tehniline võimalus.

Venemaal on potentsiaali suurendada maagaasivarustust Euroopasse, kus tõusvad gaasihinnad on suurendanud survet tarbijatele, teatas Kreml neljapäeval. Pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul võimaldavad olemasolevad gaasitransiiditeed tarneid suurendada enne uue Nord Stream 2 gaasijuhtme käivitamist, mis on mõeldud Venemaa gaasi Saksamaale toomiseks. "Potentsiaali on," ütles Peskov ajakirjanikega peetud konverentskõne ajal. "Kõik sõltub nõudlusest, lepingulistest kohustustest ja kaubanduslepingutest."