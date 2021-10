Börsil raha kaasav DelfinGroup teatas rekordilisest laenukvartalist

“Ettevõte jätkab tugevat kasvu ja läbib kõik olulised verstapostid, et jõuda järgmise aasta lõpuks 51 miljoni eurose ja 2024. aastaks juba 70 miljoni eurose laenuportfellini,” ütles DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš, kelle sõnul on äri kasvanud hoolimata Covid-19 piirangutest.

Praeguse tempoga jätkates jõuab ettevõte 8,7 miljoni eurose maksueelse kasumini varem kui 2022. aasta lõpuks nagu varasemalt plaanitud, ütles Ādmīdiņš. Lisaks on juhi sõnul paranenud ka tarbimislaenude portfelli kvaliteet. Nende laenude osakaal, mille maksmisega on enam kui 90 päeva hiljaks jäädud, on vähenenud 3,6 protsendile kogu laenuportfellist, mis on ettevõtte sõnul ajaloo parim tulemus.