Aasta noor ettevõtja Martin Vares: mul on meeles isa sõnad - vale otsus on parem kui mitte otsustamine

Varese kujunemisel ettevõtjaks on oma roll ka perel. Ta ütleb küll, et suuri ettevõtteid tema pereliikmed vedanud ja omanud ei ole, aga vanaema pidas pikka aega Tartus Tähe tänaval kauplust. Vanaisa oli talupidaja, mida võib samuti ettevõtluseks pidada. Isa on aga olnud erinevates ehitusettevõtetes juhtpositsioonidel.

Ta kirjeldab, kuidas tal oli 12. klassi jooksul mitmeid huvisid - majandus, juura ja isegi moedisain. Kõige enam aga hoopis arhitektuur. Ta sai ka Eesti Kunstiakadeemiasse sisse, et just arhitektuuri õppima minna, aga siis mõtles, et see on liiga „kunst".

„Temaga ikka on olnud arutlusi ja sealt on saadud õpetusi. Isa on mulle öelnud ka midagi, mis minu meelest on üks õigemaid asju ettevõtluses - vale otsus on parem kui mitte otsustamine," meenutab Vares.

Viide sellele, et temast võib saada edukas ettevõtja, peitub selleski, kuidas ta on oma töökohtades jälginud juhtimist ja ettevõtte üldist toimimist. See on talle kogu aeg huvi pakkunud. „Mäletan, et viimases töökohas hakkasin kohe kaardistama, et mida ma ise teeks ja mida mitte. Soovisin õppida teiste ettevõtlusest, enne kui hakkan ise vigu tegema," toob Marin Vares välja.

Samas ei ole ta seda tüüpi, kes arvaks, et kõik inimesed ja juhid peaksid olema perfektsed. „Kõik ei ole kunagi suurepärane. Ka minus. Ühe asja toon välja, mida siiski kõrva taha panin: ettevõttes ei tohi olla puudulik kommunikatsioon - et oluline info ei liigu," nendib Vares.

Nüüdseks on Vares Fractory ühe juhina tegutsenud juba neli aastat. Ta pingutab tõepoolest selle nimel, et ettevõtte kõik olulised teemad oleks võimalikult laialt kommunikeeritud. Et töötaja ei peaks kulutama aega ja energiat selle peale, et võib-olla ta ei tea midagi olulist. Finantstulemused, eesmärgid ja võimekused on kõigile selged.

„Teine asi, mis on oluline ja mille tähtsust olen ise ka kogenud, on vastutuse ja vabaduse andmine kõigile. Meie põhimõte on see, et probleem peab saama otsuse sellele kõige lähemal seisvalt inimeselt. Iga asi ei pea olema juhtkonna ja omanikega läbi räägitud," selgitab Martin Vares ning põhjendab ka: „Esiteks, inimesed tunnetavad siis, et neil on väärtus. Teiseks on oluline, et ettevõte ei oleks koormatud mikromanageerimisega," lisab ta. Vares rõhutab, et nad hoolivad oma inimestest ning ettevõtte kultuuri osadeks on avatus, ühtehoidvus ja üksteisest hoolimine. „Kasvame hoogsalt ja soovin, et see nii ka jääks."

Nooruse plussid ja miinused