Tallinna börs lõpetas kolmanda järjestikuse päeva langusega

Euroopa börsid on neljapäeva jooksul rohelises püsinud ning peamiste börside tõusuprotsendid jäävad 1-2% piiresse. Üle Euroopa suurimaid börsiettevõtteid koondav Stoxx 600 aktsiaindeks on kerkinud 1,2%.

Börse aitas rahustada Venemaa teade, et riik on valmis gaasiturgu stabiliseerima, vahendab Financial Times. Riiki on väljaande sõnul süüdistatud samas varude tahtlikus kinnihoidmises, et seeläbi Nord Stream 2 gaasitorule toetust saada.