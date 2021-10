Tiitli võitnud Eesti Gaas kasvab jõudsalt ekspordi toel

Ettevõtte juht Ants Noot ütleb alustuseks, et Eesti Gaas on tõusnud piirkonna üheks kõige kiiremini arenevaks energiafirmaks. Käibe- ja kasumikasv on tulnud eelkõige tänu edukale laienemisele Lätti, Leetu ja eriti Soome, kus nad on maagaasi müügis saavutanud arvestatava turuosa.

Noot selgitab, et Eesti gaasituru maht on stabiliseerunud 4-4,5 TWh juures ja nende hinnangul on see minimaalselt vajalik maht selleks, et gaasi infrastruktuuri tarbija jaoks mõistliku hinnaga ülal pidada. Nad näevad, et 20-30 aasta perspektiivis on just maagaas parim partner taastuvenergiale, mängides Eesti ja Euroopa rohepöördes olulist rolli.