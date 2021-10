Aasta ettevõte 2021 on Chemi-Pharm AS, mille käive ja kasum kasvasid eelmisel aastal maruliselt

Chemi-Pharm muutus koroonakriisi puhkemise järel Eestis kõige olulisemaks haiglate, hooldekodude ja paljude teiste tervishoiuasutuste desinfektsiooni- ja hooldusvahenditega varustajaks.

Ettevõtte tegevjuht Kristo Timberg ütles enne tänast võitja välja hõikamist, et 2021. aasta on nende jaoks olnud samamoodi intensiivne nagu eelnevad. Eelmise aasta suurenenud nõudlus mõjutab neid siiani - sellest ongi saanud ettevõtte jaoks uus reaalsus. Tänavune aasta on olnud Chemi-Pharmi jaoks märgiline tänu mitmetele arendustele.

„Mais tõime turule koroonavastaste antikehadega ninasprei BioBlock, mis valmis koostööna konsortsiumis, kuhu kuuluvad lisaks Icosagen Cell Factory OÜ, Teadus ja Tegu OÜ, Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool. Sellesse tootesse on väga palju inimesi oma aega ja teadmisi pühendanud ning meil Chemi-Pharmis on siiralt hea meel, et saame omalt poolt koroonavastasele võitlusele kaasa aidata. Lisaks alustasime aasta alguses uue tootmishoone projekteerimisega, millega oleme lõpusirgel ja loodame veel sel aastal ehitusega alustada," võttis Timberg kokku.

2020. aasta oli neile äärmiselt edukas just tänu sellele, et see, mida nad toodavad - desinfitseerimisega seonduv -, muutus üle maailma ülitähtsaks. Chemi-Pharmi käive hüppas lausa 200,9% 18,48 miljonile eurole. Kasum kasvas aga lausa 1658 protsenti ja oli 4,6 miljonit eurot.

Selge on see, et viimased aastad on firma jaoks olnud kiired ja ka väsitavad. Timbergil on hea meel, et see suvi pakkus ka vajalikku aega hingetõmbeks.

„Ladudes oli piisav varu, et natuke tempot maha võtta ja üle mitme aasta puhata," ütleb ta.

Sisenetakse ravimitööstusesse

Tuul oli Chemi-Pharmil tiibades juba ka varem, kuid viimase kahe aasta kasvu krooniks hakkab neil valmima uhiuus ravimitehas.

Chemi-Pharmi kahe aasta eest Tänassilma tehnopargis valminud tehasele ehitatakse juurde laiendus koos puhasruumidega. Chemi-Pharmi eesmärk tootmis-, lao- ja äripindade laiendamisel on lähiajal siseneda ravimitööstusesse.