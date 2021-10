FOTOD | Eesti ettevõtluse koorekiht pidutseb, jagatud said auhinnad

„Ettevõtluse auhind 2021" on kõrgeim riiklik tunnustus ettevõtjatele. Konkursi eesmärk on tõsta esile innovaatilisi ja edumeelseid ettevõtteid, tunnustada ettevõtlikkust ja parimaid Eesti ettevõtteid.

Lisaks ettevõtluse auhinna konkursile toimub paralleelselt Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli konkurss. Kahe konkursi parimatest valitaksegi "Aasta ettevõte 2021".

Varasemad võitjad:

2020

Aasta ettevõte võitja - Nortal AS

Aasta uuendaja Elcogen AS

Aasta disainirakendaja Ampler Bikes OÜ

Aasta eksportöör Nortal AS

Aasta pereettevõte Mainor AS

Aasta välisinvestor Ericsson Eesti AS

2019

Aasta ettevõte võitja - Estonian Cell AS

Aasta uuendaja SK ID Solutions AS

Aasta disainirakendaja Evocon OÜ

Aasta eksportöör Cleveron AS

Aasta pereettevõte OÜ T-Tammer

Aasta välisinvestor Estonian Cell AS

2018

Aasta ettevõte võitja - Cleveron AS

Aasta uuendaja Cleveron AS

Aasta disainirakendaja Cleveron AS

Aasta eksportöör Thermory AS

Aasta pereettevõte AS Ecometal

Aasta välisinvestor Aston Synthetics OÜ