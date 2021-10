"Igal kuul käib meie süsteemist täna läbi sadu kandidaate. Rendini taustakontroll ütleb täna "ei" umbes 25%-le üürniku-kandidaatidest. Ehk ka juhul, kus on olemas taustakontroll ning aktiivne kolmas osapool, kes probleeme lahendab, on puuküürnike probleem kindlasti aktuaalne ja valus teema. Kui mõtleme selle peale, et meil on operatiivne süsteem, mis aitab leida kompromisse ning lisaks lõikab välja kõige ohtlikumad üürnikud, võime olla kindlad, et tavaturul on olukord mitmeid kordi hullem," räägib Jan-Matthias Mandri Rendinist.