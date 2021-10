Selgus aasta välisinvestor

Ensto Ensek AS on tehnoloogiaettevõte, mis tegutseb Eestis 1992. aastast ja kuulub rahvusvahelisse kontserni Ensto.

„Tegemist on rahvusvahelise ettevõttega, mille Eesti üksusel on võtmeroll kogu kontsernis. Pool Ensto grupi 250 miljoni eurosest käibest tuleb Eestist ning samuti töötab siin ligi kolmandik grupi 1400 töötajast. See ettevõte on viimastel aastatel teinud Eestisse suuri investeeringuid ning toonud Eestisse mitmed võtmetähtsusega tootmisharud, näiteks elektriautode laadijate ja elektriradiaatorite tootmise,“ ütles EASi juhatuse liige Sigrid Harjo.