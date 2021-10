Läti ei lase vaktsineerimata inimesi enam poodidesse, välja arvatud esmatarbekaupade ostmiseks

Peaminister Krišjānis Kariņš ütles öösel pressikonverentsil, et riik on väga raskes olukorras ja põhjus on tema sõnul selles, et Lätis on endiselt liiga palju vaktsineerimata inimesi, mis kutsub esile patsientide uputuse haiglates ega anna võimalust osutada teenuseid ülejäänud patsientidele.