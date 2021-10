Eesti teede tulevik | Kas Eesti on jätnud eelnevate aastate jooksul Euroopa rahastuse osas oma võimalused kasutamata?

Heidame pilgu tulevikku, et selgitada välja, millised on rohepöörde ja innovatsiooni suunad Euroopa taristuehituses.

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi juht Henrik Hololei mainis, et Via Baltica on prioriteetne kaubatee. Tallinn-Pärnu mnt 19 km on neljarealisest teedelõigust valmis. 15% maanteest, mis peaks ühendama Lätiga. On see maanteeühenduvuse kõige pakilisem probleem?