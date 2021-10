"Võit on meeskonnale suur tunnustus selle eest, kes on teinud silmaklapid ees teinud hullumeelselt ägedaid asju," sõnas Chemi-Pharm tegevjuht Kristo Timberg, juhtides tähelepanu asjaolule, et nad ei tee oma tööd eesmärgiga investeerida kõige rohkem või saavutada mingisuguseid rekordeid. Mis on neil aga edasi plaanis ning milliseid kogemusi on ettevõte eluks pakkunud?