Uus kliimaeesmärk sunniks toidutootmist vähendama

„Vähendamise aluseks oleval 2005. aastal suutsime toota vaid 74% Eestis tarbitavast lihast. Ka teravilja ja õlikultuuride toodanguga olime siis alla isevarustamise võime, sest tootsime vaid suurusjärgus 91% vajalikust kogusest. Kuigi teraviljasektoris oleme praeguseks netoeksportija, siis lihasektoris sõltume jätkuvalt umbes 20% ulatuses imporditud toidust. Põllumajandussaaduste ja toidukaupade väliskaubandusbilanss oli toona väga sügavas miinuses, see on aastate jooksul paranenud, kuid jätkuvalt veame Eestisse toitu sisse suuremas väärtuses, kui ekspordime,“ selgitas Maruštšak.

„Prognooside kohaselt on see napilt võimalik, seejuures nähakse suurimat vähendamise potentsiaali transpordisektoris. Kui tõsta vähendamise sihti Euroopa Komisjoni poolt soovitud 24 protsendini, siis nõuab see õiglasi ja jõulisi meetmeid,“ rõhutas ta.

Maruštšaki sõnul majandatakse Eestis suurt osa põllumajandusmaast keskkonnasõbralikult ning suuremad põllumajandus- ja toidutootmiseettevõtted on seadnud endale ambitsioonika süsinikuneutraalsuse eesmärgi. Selleks, et Eesti rahvas saaks ka tulevikus nautida kvaliteetset ja mitmekesist Eesti toitu, ei saa me rohepööret ellu viia toidutootmise vähendamise kaudu. Kui hindame tootjate seniseid pingutusi, toetame neid nende ambitsioonikate keskkonnaeesmärkide elluviimisel, siis panustame ka meie kohaliku maaelu püsima jäämisse ja arengusse.

Ka metsandust puudutavad kliimaeesmärgid on ambitsioonikad. „Paraku tuleb tõdeda, et samas ka lühinägelikud,“ ütles Riigikogu liikmetele Keskühistu Eramets tegevjuht ja EPKK metsanduse grupi juhatuse liige Priit Põllumäe.

„Kliimaeesmärgid on metsanduse pikaajalist iseloomu silmas pidades lühikese perspektiiviga ning loovad vägisi vale eeldust, et metsade süsiniku sidumise võime on lõputu. Täna raiemahtu tugevalt piirates võime saada vaid lühiajaliselt suurema tulemuse, kuid seda paraku inimeste töökohtade ja metsade süsiniku sidumise võime ning tervisliku seisundi arvelt tulevikus,“ täpsustas Põllumäe.

Põllumäe sõnul on Keskkonnaagentuuri arvutused näidanud seda, et erinevate raiemahtude juures metsade süsiniku sidumine pikaajaliselt ühtlustub. „Seega on kliimaeesmärkide seisukohast pikaajalises vaates peamine küsimus ja väljakutse see, kuidas olemasolevat ressurssi võimalikult parimal moel kasutada, sh ennekõike asendades fossiilseid materjale,“ rõhutas ta.